Телефонные мошенники на фоне санкций против банков РФ придумали новые схемы кражи денег

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Телефонные мошенники стали использовать введенные против банков России санкции для хищения средств со счетов граждан. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, по его словам, накануне в полицию Москвы с письменным заявлением обратилась 57-летняя женщина. Она сообщила, что ей с неизвестного номера позвонил мужчина, который представился менеджером банка ВТБ. По его словам, в связи с введением санкций в отношении банков России, в частности ВТБ, происходит блокировка переводов и могут быть проблемы с платежами, в связи с чем проводится перевыпуск пластиковых банковских карт и открытие новых счетов. Звонивший сообщил, что у заявительницы имеется вклад и приложение "Кошелек", на ее имя открыта заявка на перевыпуск банковской карты и ей назначен личный менеджер, который в ближайшее время должен позвонить.

"Спустя некоторое время женщине вновь позвонил неизвестный, представился ее личным менеджером и сообщил, что будет сопровождать ее в процедуре открытия нового счета для того, чтобы она могла без проблем осуществлять денежные переводы и платежи. Следуя указаниям, заявительница зашла в приложение ВТБ и со своего сберегательного счета перечислила 335 тыс. рублей на указанные собеседником реквизиты, после чего он пообещал, что в течение 5 минут сумма будет зачислена на новый депозитный счет и положил трубку. При этом указанная сумма возвращена не была", - сказал собеседник агентства. По данному факту проводится проверка.

Россия столкнулась с волной международных консолидированных санкций в конце февраля из-за начала военной спецоперации на территории Украины. В частности, США и ЕС ввели санкции против российской банковской системы, а банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ были отключены от системы SWIFT.

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