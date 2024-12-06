Телебашню РТРС в Самаре украсит архитектурно-художественная подсветка

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8 декабря телебашню филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» в Самаре украсит архитектурно-художественная подсветка в честь 25-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Республики Беларусь и России.

Телебашня Самары раскрасится цветами российского и белорусского флагов. На медиафасаде телебашни появятся слова: «Союзному государству - 25 лет».

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 час.

В акции примут участие Останкинская телебашня, а также башни и мачты Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Симферополя, Смоленска, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городах.

Договор о создании Союзного государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь подписан 8 декабря 1999 года. Документ направлен на развитие прочного сотрудничества двух стран и подтверждает духовное единство братских народов, позволяет реализовывать десятки совместных проектов.