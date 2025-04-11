Телебашня в Самарском регионе включит праздничную иллюминацию в День космонавтики

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12 апреля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на телебашне в столице самарского региона в честь Дня космонавтики.

В сценарии архитектурно-художественной подсветки символы праздника -изображение Ю. А. Гагарина, летящего спутника со словами "С днем космонавтики", "12 апреля - День космонавтики".

Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться поздравительный ролик с изображением Юрия Гагарина на фоне звездного неба и легендарным «Поехали!», символизирующим начало космической эры.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Казани, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Симферополя, Смоленска, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов России.