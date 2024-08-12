Телебашня в Самаре включит праздничную иллюминацию в день рождения РТРС

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13 августа филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую иллюминацию на телебашне в Самаре в честь годовщины создания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

На медиафасаде появятся поздравления и символы праздника: «Логотип РТРС, символ цифрового эфирного телевещания, логотип останкинской башни с символикой флага России».

В честь знаменательной даты Останкинская телебашня будет транслировать ролик с поздравлением в корпоративных цветах.

В акции также участвуют башни и мачты Белгорода, Благовещенска, Братска, Брянска, Биробиджана, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.