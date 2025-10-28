Телебашня в Самаре  включит подсветку в честь 10-летия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»

157

На телебашне в Самаре в честь 10-летия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будет работать тематическая подсветка

28 октября телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит подсветку в честь 10-летия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Тематический сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Грани самарской телебашни украсит логотип «Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Световые шоу также покажут на башнях в Благовещенске, Грозном, Казани, Костроме, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Нальчике, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле, Якутск и других городах России.

«Волонтёры Победы» — всероссийское общественное движение, которое занимается гражданско-патриотическим воспитанием и сохранением исторической памяти. Добровольцы организуют шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, оказывают помощь в благоустройстве памятных мест и восстановлении семейной истории, популяризируют достижения России. Движение объединяет 1,2 млн человек из 89 регионов России и 60 стран мира.