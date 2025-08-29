Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года

29 августа 2025 14:01
90
1 сентября, в День знаний, филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

На медиафасаде самарской телебашни с красочными переливами появятся надписи «1 сентября», «Всего наилучшего в новом учебном году», «С днем знаний!», отобразятся глобус, школьная доска и другие учебные принадлежности.

Праздничная подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

В акции также участвуют Останкинская телебашня, антенно-мачтовые сооружения РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Иркутске, Казани, Калининграде, Костроме, Майкопе, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Симферополе, Смоленске, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городов России.

