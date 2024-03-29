Телебашня в Самаре окрасится цветами символики России и Белоруссии

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2 апреля в День единения народов России и Белоруссии филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую подсветку на главной телебашне региона.

В День единения двух стран России и Белоруссии главная телебашня региона в Самаре окрасится цветами российского триколора и белорусского флага.

Праздничная подсветка телебашни будет работать 2 апреля с момента наступления сумерек до 23:00 часов.

В акции участвуют телебашни Братска, Брянска, Великого Новгорода, Грозного, Казани, Калининграда, Калуги, Костромы, Кызыла, Майкопа, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Пензы, Ростова-на-Дону, Саратова, Саранска, Симферополя, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов.

Праздник отмечается со 2 апреля 1996 года. Тогда же был подписан договор о создании Сообщества Белоруссии и России. Ещё через год образовалось Союзное государство.