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Телебашни РТРС включат подсветку в День памяти и скорби

22 июня 2022 10:36
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Телебашни РТРС включат подсветку в День памяти и скорби

22 июня – в День памяти и скорби – телебашни РТРС включат архитектурно-художественную подсветку. 

В Самаре в День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться изображение вечного огня.

Телебашни в Грозном, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Черкесске окрасятся красным цветом, символизирующим пламя свечи. На казанской башне высветится надпись «День памяти и скорби», на нижегородской – георгиевская лента. На телебашне в Твери появятся изображения вечного огня, георгиевской ленты, свечи и надпись «22 июня День памяти и скорби». В Туле на башне будут демонстрироваться горящие свечи. В Челябинске в оформлении подсветки башни будут использованы свеча, вечный огонь и георгиевская лента, в Воронеже — свеча, пламя и красные искры. Телебашня в Костроме выведет на медиафасад свечу памяти и георгиевскую ленту. 

К акции также присоединятся телебашни в других городах.

День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.

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