Технопарк «Жигулевская долина» посетила официальная делегация из Узбекистана

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В понедельник, 22 июня, в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялась рабочая встреча делегации Республики Узбекистан во главе с советником Хокима Ферганской области по вопросам развития местной промышленности Акмалом Пулатовым.

Основной целью встречи было обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарской областью и Республикой Узбекистан в торгово-экономической и культурной сферах.

В нашем регионе формируется благоприятный деловой климат, создаются лучшие условия для развития малого бизнеса и привлечения крупных российских и зарубежных инвесторов. О необходимости развития сотрудничества Самарской области с дружественными странами неоднократно говорил Губернатор Дмитрий Азаров.

Представителям узбекской делегации презентовали инвестиционный потенциал региона и возможности, которые созданы в Самарской области для бизнеса: от стартапов до промышленных предприятий.

«Самарская область – территория, привлекательная не только для российских, но и для зарубежных инвесторов. В регионе успешно работают многие иностранные компании, и мы всегда готовы к сотрудничеству с новыми партнерами, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы регулярно организуем бизнес-миссии наших предпринимателей в дружественные страны и принимаем на самарской земле иностранные делегации, заинтересованные во взаимодействии с регионом и в реализации здесь своих проектов».

Представители особой экономической зоны и технопарка «Жигулевская долина» рассказали членам иностранной делегации о мерах поддержки, действующих для резидентов обеих площадок, а также о планах по развитию и проектах, запущенных с господдержкой.

Особая экономическая зона «Тольятти» является площадкой типа «гринфилд» площадью 660 га, которая обеспечена всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой для размещения производств из различных отраслей промышленности. Весь комплекс льгот и преференций ОЭЗ позволяет инвесторам экономить до 30% капитальных затрат на строительстве, а также существенно сокращать сроки строительства.

«Жигулевская долина» является региональным оператором Сколково и дает местным компаниям возможность получить статус участника Сколково, не выезжая в столицу. В технопарке также работает представитель Фонда содействия инновациям – инноваторы могут обращаться за помощью в подаче заявки на участие в конкурсах ФСИ. В текущем году технопарк стал официальным региональным партнером Агентства по технологическому развитию (АТР), что позволяет значительно повышать информированность местных производителей о возможностях и программах АТР и своевременно получать необходимую консультационную поддержку и помощь при подаче заявок.

Делегации из Узбекистана также представили особенности статуса резидента территории опережающего развития. Режим ТОР действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти и Чапаевске. Статус резидента имеют 64 «тольяттинских» и 20 «чапаевских» компаний, готовых в общей сложности вложить в развитие городов 52,4 млрд. рублей и создать 15,7 тысяч новых рабочих мест. На сегодня резиденты двух территорий уже инвестировали 27,9 млрд. рублей, создали 8447 рабочих мест, запустили более 50 производств.

Акмол Пулатов поблагодарил принимающую сторону за большое количество полезной информации, пригласил коллег из «Жигулевской долины» посетить инновационную инфраструктуру, в частности ИТ-парк Узбекистана, а также предложил организовать экскурсию в тольяттинский «Кванториум» для детей из Ферганской области Узбекистана. Также был озвучен ряд предложений по сотрудничеству в области текстильной промышленности и культурной сфере.

«Благодарю за теплый прием, мы очень рады посетить Самарскую область, Тольятти. Для нас это уже третья поездка за последние три месяца в Россию. Мы надеемся, что наши встречи принесут хорошие плоды, и мы найдем взаимодействие не только в торгово-экономической, но и в культурной сфере», – резюмировал Акмол Пулатов.

Фото: пресс-служба облправительства