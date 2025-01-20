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Технопарк «Жигулевская долина»: новые условия грантовой программы АТР

20 января 2025 15:39
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Для исполнителей введены новые требования по оценке юридического лица по методике ФНС, а также увеличено количество работников – не менее 10 сотрудников.

Региональный оператор АНО «Агентство по технологическому развитию» («АТР») – технопарк «Жигулевская долина» информирует об изменениях квалификационных требований к участникам грантовой программы на разработку конструкторской документации для массового выпуска критически важных комплектующих.

Для исполнителей введены новые требования по оценке юридического лица по методике ФНС, а также увеличено количество работников – не менее 10 сотрудников.

Для производителей введены новые требования к опыту ведения производственной деятельности – реализация продукции и (или) оказание услуг по пуско-наладке, ремонту и монтажу промышленной продукции на сумму не менее 100 млн рублей, оценке юридического лица по методике ФНС, закреплен нижний порог по производственным площадям –  не менее 150 кв. м и по количеству работников – не менее 20 сотрудников.

Для участников по направлению БПЛА теперь не нужно подтверждать опыт сопоставимых работ, достаточно подтвердить наличие сертификата и/или лицензии. 

Новые требования и формы документов размещены на сайте «АТР» 208.atr.gov.ru: на странице «Обратный инжиниринг» в разделе «Участники» нужно выбрать «Производители» либо «Исполнители», кнопка «Пройти квалификацию» – там можно ознакомиться с инструкцией и методикой.

Обращаем внимание, что изменения распространяются как на организации, претендующие на участие в программе, так и на квалифицированных исполнителей и производителей.

Организациям Самарской области, которые уже включены в реестры потенциальных исполнителей и производителей, необходимо подтвердить квалификацию и предоставить пакет документов согласно новым требованиям в системе ГИСП, создав новую заявку в срок до 09 февраля 2025 года.

 

Фото:   технопарк «Жигулевская долина»

Теги: Тольятти

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