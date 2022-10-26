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Тактический рюкзак, спальники и многое другое: мобилизованные получают допэкипировку от региона

26 октября 2022 17:26
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Необходимые для бойцов вещи были закуплены на средства резервного фонда правительства Самарской области.

Депутат губдумы Дмитрий Холин, который был призван в рамках частичной мобилизации и проходит службу в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе, рассказал в соцсетях о проверке готовности батальона.

«Каждый вышел на плац не только с закрепленным оружием, но и тактическим рюкзаком, спальником, сапогами, ковриками, которые всем военнослужащим пришли от губернатора Самарской области. В состав рюкзака входят 11 позиций, еще разгрузка тактическая будет направлена дополнительно», - написал он на своей личной стране и показал фотографии.

Дмитрий Холин «раскрыл» содержимое тактического рюкзака. В нем: утепленное белье, аптечка первой помощи, носки, шапка, балаклава, перчатки, медицинские препараты. 

Накануне комплекты дополнительной экипировки глава региона Дмитрий Азаров показал заместителю Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Паньшину. Необходимые для бойцов вещи были закуплены на средства резервного фонда правительства Самарской области. Экипировку мобилизованные получают заранее, до отправки в зону СВО, чтобы, как отметил губернатор, «они понимали, на что могут рассчитывать дополнительно».

Список необходимых вещей представили опытные командиры, которые знают, что надо дополнительно к той обязательной амуниции, которую мобилизованные получают от Министерства обороны.

 Игорь Паньшин оценил экипировку.

«Качество достойное», — отметил заместитель Полпреда.

Глава региона уточнил, что часть экипировки, в частности спальный мешок, произведены в Самарской области.

Из дополнительного набора экипировки мобилизованным, в первую очередь, выдаются утепленные непромокаемые сапоги. «Такие сапоги уже выданы всем военнослужащим, кто был мобилизован в предыдущий период, начиная с сентября. Сейчас по мере того, как мобилизованные поступают, дополнительно выдаем. Стали делать это с опережением, поскольку сапоги размерные и надо, чтобы индивидуально каждому бойцу подходили. И сапоги выдали уже сейчас, потому что у нас дожди начались, температура понизилась, они сейчас нужны при проведении учебных занятий», — сказал губернатор.  

«У вас все очень хорошо. Только слова большой благодарности, Дмитрий Игоревич», — заключил Игорь Паньшин.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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