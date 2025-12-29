Сызранские транспортные полицейские со своими детьми посетили новогоднюю елку

В преддверии Нового года сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте получили прекрасную возможность провести праздничный день со своими семьями. Они вместе с детьми побывали на сказочном представлении, организованном волонтерами Сызранского филиала СГЭУ.

Для ребят организовали театрализованную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных героев. Дети отгадывали загадки, танцевали и читали стихи для главного зимнего волшебника.

Подобные мероприятия дарят детям незабываемые впечатления, а их родителям – возможность разделить с ними радость и волшебство наступающего праздника.

В завершение каждый маленький гость получил от Деда Мороза и Снегурочки сладкий новогодний подарок и сувенир. Улыбки детей и искренняя благодарность родителей стали лучше наградой для организаторов этого мероприятия.