Главные новости:
Минздрав Самарской области рассказал о графике медучреждений на праздники
Почти каждый второй школьник из старших классов подрабатывает
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
В ИК-15 прошел новогодний КВН
спрос на автоуслуги в Самаре за год вырос на 14%
Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру «Скажи по-русски» в 2025
В Самарской области выполнена программа модернизации почтовых отделений на 2025 год
Врач призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Сызранские транспортные полицейские со своими детьми посетили новогоднюю елку

127
В преддверии Нового года сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте получили прекрасную возможность провести праздничный день со своими семьями. Они вместе с детьми побывали на сказочном представлении, организованном волонтерами Сызранского филиала СГЭУ.

Для ребят организовали театрализованную программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и любимых сказочных героев. Дети отгадывали загадки, танцевали и читали стихи для главного зимнего волшебника.

Подобные мероприятия дарят детям незабываемые впечатления, а их родителям – возможность разделить с ними радость и волшебство наступающего праздника.

В завершение каждый маленький гость получил от Деда Мороза и Снегурочки сладкий новогодний подарок и сувенир. Улыбки детей и искренняя благодарность родителей стали лучше наградой для организаторов этого мероприятия.

