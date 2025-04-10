Сызранские транспортные полицейские провели экскурсию  с детьми

В преддверии юбилея Победы и в рамках Года защитника Отечества член Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Марина Питьева и сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте пригласили в Сызранский краеведческий музей воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» г. о. Сызрань.
В мероприятии приняли участие 18 подростков.
Экскурсовод музея провела экскурсию «Россия. Крым. Артек». Рассказала о истории воссоединения Крыма с Россией, обратила внимание ребят на исторически значимые даты и связанные с этим события. Дети узнали историю международного детского центра, а также о своих земляках, которым посчастливилось называть себя «Артековцами».
Также подросткам рассказали о том, что самая длинная смена «Артека» длилась 1301 день и происходило это в годы Великой Отечественной войны.
Дети заехали в лагерь 18 июня 1941-го - сотни ребят со всего СССР. Ожидалась обычная смена - три недели. Но 22 июня вместо музыки из динамиков «Артек» услышал голос Левитана: «Без объявления войны германские войска напали на нашу страну».
И только спустя 4 года, 12 января 1945 года пионеры разъехались по домам.
Экскурсия вызвала большой интерес у ребят.
В свою очередь заместитель командира роты (курирующий работу с личным составом) ОР ППСП Сызранского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Вера Мамонова разъяснила детям основные правила безопасности на железной дороге и об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение противоправных деяний на объектах железнодорожного транспорта, в том числе экстремистской направленности.
В завершение встречи организаторы мероприятия вручили детям профилактические памятки с правилами безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. А также плакаты и буклеты с правилами безопасного поведения в сети интернет, IТ – технологий, а также как не стать жертвой телефонных мошенников.
Воспитанники активно задавали вопросы и поблагодарили всех за проведение познавательного мероприятия.
Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте