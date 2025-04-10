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Сызранские транспортные полицейские провели экскурсию  с детьми

10 апреля 2025 14:25
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Экскурсия  вызвала большой интерес у ребят.

В преддверии юбилея Победы и в рамках Года защитника Отечества член  Общественного совета при Сызранском ЛО  МВД России на транспорте Марина Питьева и сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте  пригласили в Сызранский краеведческий музей  воспитанников  ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» г. о. Сызрань.

В мероприятии приняли участие 18 подростков.

Экскурсовод музея провела экскурсию «Россия.  Крым. Артек». Рассказала о истории  воссоединения Крыма с Россией, обратила внимание ребят на исторически значимые даты и связанные с этим события.  Дети узнали историю международного детского центра, а также о своих земляках, которым посчастливилось называть себя «Артековцами».  

Также подросткам рассказали о том, что самая длинная смена «Артека» длилась 1301 день и происходило это в годы Великой Отечественной войны.

Дети заехали в лагерь 18 июня 1941-го - сотни ребят со всего СССР. Ожидалась обычная смена - три недели. Но 22 июня вместо музыки из динамиков «Артек» услышал голос Левитана: «Без объявления войны германские войска напали на нашу страну».

И только спустя 4 года, 12 января 1945 года  пионеры разъехались по домам.

Экскурсия  вызвала большой интерес у ребят.

В свою очередь заместитель командира роты (курирующий работу с личным составом)  ОР ППСП Сызранского ЛО  МВД России на транспорте майор полиции  Вера Мамонова  разъяснила детям  основные правила безопасности на железной дороге и об ответственности, предусмотренной законодательством за совершение противоправных деяний на объектах железнодорожного транспорта, в том числе экстремистской направленности.

В завершение встречи  организаторы мероприятия вручили детям профилактические  памятки с правилами безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. А также плакаты и буклеты  с правилами безопасного поведения в сети интернет, IТ – технологий, а также как не стать жертвой телефонных  мошенников.

Воспитанники активно задавали вопросы и поблагодарили всех  за проведение познавательного мероприятия.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

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