Сызранские полицейские встретились с представителями служб безопасности ТЦ и крупных гипермаркетов

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На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия органов внутренних дел и заинтересованных структур по профилактике дистанционных мошенничеств и краж.

Начальник МУ МВД России «Сызранское» полковник полиции Денис Кириллов провел рабочую встречу с представителями служб безопасности торговых центров и крупных гипермаркетов города Сызрань.

Открывая мероприятие, Денис Кириллов подчеркнул важность совместной работы органов внутренних дел и заинтересованных структур, направленной на обеспечение правопорядка на территории города, и поблагодарил собравшихся за содействие в данном вопросе. Присутствующие подробно рассмотрели вопрос магазинных краж и краж из ячеек хранения, обсудили алгоритм действий при совершении противоправных деяний, этапы совместной работы в раскрытии подобных преступлений.

Одним из ключевых вопросов обсуждения стала тема профилактики кибермошенничества. Присутствующие отметили актуальность данной проблемы, так как преступления в сфере IT ежедневно регистрируются полицейскими, и жертвами мошенников становятся как молодые люди, так и пенсионеры. Сотрудники сызранской полиции рассказали собравшимся о наиболее распространенных способах мошенничества, на конкретных примерах объяснили, какие ошибки допускают граждане, и дали советы, как обезопасить себя и не стать жертвой мошенников. Полицейские выразили уверенность, что совместные усилия правоохранительных органов и общественности позволят улучшить ситуацию в борьбе с преступными посягательствами и попросили содействовать в размещении памяток и видеоматериалов по противодействию мошенничеству для посетителей торговых центров и гипермаркетов.

Кроме того, на встрече была достигнута договоренность о максимально быстром информировании полиции в случае появления в зоне действия банкоматов, расположенных на территории ТЦ, клиентов, возможно общающихся с мошенниками. Присутствующие обещали довести до сведения своих подчиненных, как определить, что граждане могли попасться на уловки злоумышленников – это продолжительные разговоры по сотовому телефону, длительное нахождение у банкомата с целью перевода крупной суммы денег, раздражительность, нервозность.

«Мы с вами делаем одно общее дело, отвечаем за безопасность горожан, и не важно, где это происходит – в магазине или на улице», – подвел итоги встречи полковник полиции Денис Кириллов.