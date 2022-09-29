Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель встречи – знакомство с профессией полицейского и ориентирование молодых людей на поступление в высшие учебные заведения МВД России.
Сызранские полицейские провели День открытых дверей для старшеклассников одной из школ города
На территории региона проведен второй этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск».
За два дня в Самарской области задержано 15 преступников, находящихся в федеральном розыске
В Самарской области прошел круглый стол с участием регионов АИРР, посвященный межотраслевым барьерам в сфере инноваций.
Представители делегации АИРР назвали Самарскую область законодателем мод в сфере новых мер поддержки и моделей инновационной инфраструктуры
Даже, если семья воспользовалась частью маткапитала, остаток суммы будет проиндексирован.
В Самарской области уже более 250 тысяч  семей с детьми получили материнский капитал
Такие акции способствуют избавлению от ненужных вещей, «расхламлению» жизненного пространства. 
«Зелёная суббота»: на акцию по обмену ненужными вещами самарцы принесли одежду, телефоны и кофемашины
Акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ расширяет свой формат.
Волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям военнослужащих и участников специальной военной операции
"ОДК-Кузнецов" посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России.
ОДК-Кузнецов поддерживает развитие инноваций
По 12 профессиональным направлениям муниципального регулирования.
В Самаре продолжается набор в резерв управленческих кадров 
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызранские полицейские провели День открытых дверей для старшеклассников одной из школ города

29 сентября 2022 18:14
54
Основная цель встречи – знакомство с профессией полицейского и ориентирование молодых людей на поступление в высшие учебные заведения МВД России.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Сызранское» состоялся День открытых дверей для старшеклассников одной из школ города Сызрань.

Основная цель встречи – знакомство с профессией полицейского и ориентирование молодых людей на поступление в высшие учебные заведения МВД России.

Сотрудники отделения по работе с личным составом совместно с представителями ветеранской ячейки Управления Сызранской полиции встретили ребят и организовали увлекательную экскурсию по зданию территориального органа внутренних дел, где познакомили их со спецификой работы полицейского.

Неподдельный интерес у ребят вызвало выступление специалиста-кинолога со своей четвероногой напарницей Фреей, который ознакомил с главными целями и задачами кинологической службы, рассказал ребятам о преступлениях раскрытых с помощью служебных собак.

Также подростки узнали и о работе сотрудников дежурной части, ГИБДД и экспертов – криминалистов.

В рамках экскурсии, школьники посетили музей МУ МВД России «Сызранское» и встретились с ветеранским активом местного ОВД. Узнали о том, как гордятся ветераны МВД своей службой в органах внутренних дел и передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

У школьников была возможность на прямую задать вопросы о поступлении в ведомственные ВУЗы, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел специалисту отделения по работе с личным составом. Ребята из первых уст узнали о том, как можно получить профильное юридическое образование, какие экзамены надо сдавать при поступлении в учебные заведения МВД, о процедуре прохождения медицинской комиссии, требованиях к состоянию здоровья, а также о сборе необходимых документов.

В конце мероприятия ребята поблагодарили за интересную, а главное полезную экскурсию, а сызранские полицейские раздали им памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
204
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
273
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
324
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
268
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
577
Весь список