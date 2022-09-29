Сызранские полицейские провели День открытых дверей для старшеклассников одной из школ города

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В Межмуниципальном отделе МВД России «Сызранское» состоялся День открытых дверей для старшеклассников одной из школ города Сызрань.



Основная цель встречи – знакомство с профессией полицейского и ориентирование молодых людей на поступление в высшие учебные заведения МВД России.



Сотрудники отделения по работе с личным составом совместно с представителями ветеранской ячейки Управления Сызранской полиции встретили ребят и организовали увлекательную экскурсию по зданию территориального органа внутренних дел, где познакомили их со спецификой работы полицейского.



Неподдельный интерес у ребят вызвало выступление специалиста-кинолога со своей четвероногой напарницей Фреей, который ознакомил с главными целями и задачами кинологической службы, рассказал ребятам о преступлениях раскрытых с помощью служебных собак.



Также подростки узнали и о работе сотрудников дежурной части, ГИБДД и экспертов – криминалистов.



В рамках экскурсии, школьники посетили музей МУ МВД России «Сызранское» и встретились с ветеранским активом местного ОВД. Узнали о том, как гордятся ветераны МВД своей службой в органах внутренних дел и передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам.

У школьников была возможность на прямую задать вопросы о поступлении в ведомственные ВУЗы, о требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел специалисту отделения по работе с личным составом. Ребята из первых уст узнали о том, как можно получить профильное юридическое образование, какие экзамены надо сдавать при поступлении в учебные заведения МВД, о процедуре прохождения медицинской комиссии, требованиях к состоянию здоровья, а также о сборе необходимых документов.



В конце мероприятия ребята поблагодарили за интересную, а главное полезную экскурсию, а сызранские полицейские раздали им памятки с необходимой информацией по трудоустройству в полицию.

Фото: ГУ МВД СО