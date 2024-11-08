Сызранские огнеборцы провели учение по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП

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В Сызрани сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда провели тактико- специальное учение по отработке взаимодействия сил и средств при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По замыслу учения, на 879 километре федеральной автодороги М-5 произошло лобовое столкновение грузового и легкового автомобилей.

В легковом автомобиле находились два условно пострадавших человека с травмами различной тяжести.

Прибывшие к месту аварии подразделения провели деблокирование пострадавших, наложили им шины на поврежденные конечности, зафиксировали шейный отдел позвоночника, после чего передали спасенных медработникам.

Все участники тактико-специального учения с поставленными задачами справились, показали высокий профессионализм проведения ававрийно-спасательных работ, обменялись опытом и способами по деблокированию и спасению пострадавших.

В учениях принимали участие пожарно-спасательные подразделения 96 ПСЧ 7 пожарно-спасательного отряда, 185 ПСЧ 47 пожарно-спасательного отряда, Поисково- спасательного отряда, Пожарно-спасательной службы Самарской области, экстренные службы города, работники скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Общее количество задействованной техники составило 5 единиц, привлекались 16 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО