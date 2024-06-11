Свыше половины самарских работодателей поощряют трудоголизм

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Чуть больше половины руководителей самарских компаний убеждены, что трудоголизм – проблема прежде всего личного характера, и решать ее работник должен сам. Но большинство все же не хотели бы, чтобы их сотрудники постоянно перенапрягались, и принимают меры по снижению рабочей нагрузки и предотвращению выгорания, свидетельствуют результаты исследования, проведенного группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI) совместно с рекрутинговым сервисом «Зарплата.ру». Самая распространенная причина переработок, с точки зрения работодателей, – неумение управлять своим временем и ожидание вознаграждения.

О наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе сообщили 60% опрошенных руководителей. При этом отношение к такому подходу в работе среди 55% работодателей оценивается положительно, 30% относятся нейтрально, лишь 15% — отрицательно.

Абсолютное большинство (75%) респондентов считают, что трудоголики приносят большую пользу своей включенностью в рабочие процессы. Лишь 25% уверены, что сотрудники, которые склонны к переработкам, приносят вред компании.

Опрос показал, что чуть больше половины (55%) самарских компаний не стараются принимать меры по пресечению трудоголизма, последствиями которого могут быть не только выгорание и потеря интереса к выполняемой работе, но и проблемы с физическим и/или психическим здоровьем — с точки зрения начальников компаний, это личная проблема сотрудников.

Кроме того, абсолютное большинство (65%) вовсе поощряет переизбыточную вовлеченность сотрудников. Наиболее популярным способом, как отметили респонденты, является материальное вознаграждение, а также поддержка различными неденежными бонусами (различные привилегии, подарки и т.п.) — по 30%, личная похвала словесно или в личном диалоге в социальных сетях и в присутствии коллектива (по 15%).

Тем не менее многие работодатели стараются создать все условия для предотвращения нездоровой рабочей среды. Для предотвращения выгорания среди сотрудников руководители компаний предлагают, в частности, гибкий график работы (40%), корпоративы (20%), путевки от компании (15%), абонементы на фитнес или в спортзал (15%), а также сессии у психолога за счет организации (10%).

«Борьба с выгоранием и другими проблемами ментального состояния сотрудников – второе по востребованности направление программ well-being у компаний. Среди 42% предприятий, которые уже используют такие программы благополучия, 23% выбрали программы поддержки физического здоровья, и 13% - ментального,» - комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

45% руководителей уверены, что подобные методы эффективны. В то время как более половины (55%) отмечают неэффективность данного подхода. Подкреплено это тем, что в 65% случае трудоголизм связан с ожиданием вознаграждения или карьерного роста со стороны сотрудников, 50% — неспособность сказать “нет”, объяснить, что перегружен. 40% самарских начальников объясняет хроническую переработку из-за недостаточности количества “рук”, из-за чего сотрудники перегружены, столько же отметили, что с помощью работы исполнители переключаются от личных проблем. 30% — страх оказаться уволенным, а 20% — неумение управлять рабочим временем.

*Методология

В опросе приняли участие 1,8 тыс. респондентов — начальники отделов и руководители компаний, в возрасте от 25 до 55 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось в мае 2024 года методом онлайн-анкетирования.