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Свыше 40% самарцев хотели бы перейти на фриланс

16 июля 2025 09:57
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свыше 40% самарцев хотели бы перейти на фриланс

Гибкий график, самостоятельность и возможность работать из любой точки мира — эти параметры всё чаще определяют выбор жителей Самарской области в пользу фриланса. В то же время стабильный доход и социальные гарантии продолжают удерживать значительную часть специалистов в классическом найме. Согласно данным совместного исследования «Росгосстраха» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегодня 62% самарцев трудятся в найме, 13% выбрали фриланс, 8% совмещают оба формата, а 2% развивают собственный бизнес.
 

Наиболее высокая доля сотрудников, трудящихся в найме, задействована на производстве (76%), в розничной торговле (74%) и службах безопасности (71%). В то время как фрилансеры чаще всего работают в сфере искусства и развлечений (34%), маркетинга и рекламы (34%), а также ИТ (24%).
 

Примечательно, что 11% опрошенных из Самарской области меняли фриланс на найм. Основные трудности на этом пути – адаптация к фиксированному графику (49%), возвращение к рутинным задачам и ограничениям (40%), а также психологический дискомфорт от потери самостоятельности и независимости на работе (35%).
 

Обратное движение — из найма во фриланс — совершали 14% респондентов. Здесь чаще всего сталкиваются с неустойчивостью дохода (66%), сложностью поиска клиентов (55%) и риском сотрудничества с недобросовестными заказчиками (42%). Кроме того, 41% участников опроса указали отсутствие соцгарантий и стабильности в качестве серьезной проблемы при переходе из найма во фриланс*.
 

«Отсутствие социальных гарантий и стабильности – тот минус фриланса, который оказался наиболее чувствительным для соискателей в возрасте 25-35 лет. Среди них сразу 49%, то есть, почти каждый второй, столкнулись с этой проблемой. А вот реже всего на эту деталь обращают внимание представители более старшего поколения: только 36% респондентов 45-54 лет при переходе на фриланс испытывали трудности из-за отсутствия социальных гарантий. В целом результаты опроса демонстрируют, что более взрослые респонденты испытывают меньше страхов и сложностей, когда уходят из найма, нежели их молодые коллеги. Например, молодежь на фрилансе чаще испытывает сложности с поиском новых клиентов – среди 18-24-летних доля таких респондентов достигла 67%, а вот среди тех, кто старше 45 лет – всего 45%.  Опыт, профессиональные связи, финансовая «подушка безопасности» позволяют состоявшимся специалистам ощущать себя более свободно на рынке труда», - комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
 

При этом 17% респондентов, занятых проектной работой, хотят в будущем вернуться в найм. Примечательно, что каждый четвертый из них является представителем «синих воротничков». Несмотря на популярность фриланса в сфере ИТ, 18% желающих стать наемными сотрудниками являются айтишниками, а еще 14% — юристами. Главные мотивы — стабильная зарплата (80%), баланс между работой и личной жизнью (52%), а также официальное оформление с социальной защищенностью (45%)*.
 

Одновременно с этим желание перейти на фриланс выразили 41% опрошенных. Среди причин — гибкий график (79%), возможность самостоятельно регулировать нагрузку (69%) и возможность работать из любой точки (67%). Интерес к независимой работе чаще проявляют сотрудники медицины и фармацевтики (55%), розничной торговли (49%) и сферы закупок (49%).
 

Вопрос посещения офисов все еще стоит остро для многих работодателей. 19% удаленных сотрудников готовы полностью вернуться к очной работе, 18% придерживаются исключительно дистанционного формата, а ещё 29% предпочитают гибрид. Офисную работу чаще всего выбирают сотрудники сферы безопасности (34%). Треть айтишников, напротив, поддерживают лишь частичный возврат в офис, тогда как 39% специалистов из маркетинга и рекламы нацелены на полную удаленку.
 

*Вопрос предполагал множественный выбор

Теги: Опрос

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