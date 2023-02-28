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Свыше 20 тонн дополнительного обеспечения доставлено из Тольятти в зону спецоперации

28 февраля 2023 19:22
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Военнослужащим из Тольятти и Самарской области были доставлены строительные материалы, рабочий инструмент, печи-буржуйки, электроника, предметы личной гигиены и др..

Очередной гуманитарный конвой отправился к землякам накануне Дня защитника Отечества. Двумя большими фурами военнослужащим из Тольятти и Самарской области были доставлены строительные материалы, рабочий инструмент, печи-буржуйки, электроника, предметы личной гигиены и другое дополнительное обеспечение по заявкам наших бойцов.

– Часть груза собрали неравнодушные жители, самые затратные позиции взял на себя городской бюджет и общественный Фонд «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина, куда предприятия и организации перечисляют средства на поддержку наших бойцов. Искренне рад, что ко Дню защитника Отечества наши земляки получили и весточки из дома: детские письма, рисунки и более 400 личных посылок от родных и близких - все, что было собрано у нас на момент отправки в едином центре на ул. Баныкина, 16. Из общения с военнослужащими знаю: каждая адресная посылка не просто согревает бойцов на передовой, а добавляет им уверенности и сил, – рассказал на своей странице «В Контакте» глава Тольятти Николай Ренц.

Градоначальник поблагодарил за сопровождение гуманитарного конвоя главу администрации Автозаводского района Юрия Башкирова, президента Федерации ММА России по Самарской области Романа Дидковского и заместителя главного врача Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николая Каравашкина. Отдельные слова благодарности Николай Ренц выразил руководству Союза десантников России в г. Тольятти в лице Николая Сорокина и Михаила Селиверстова, Тольяттинской епархии, а также Николаю Спивакову – генеральному директору АО «АВТОВАЗТРАНС», которое регулярно предоставляет транспорт для доставки гуманитарных грузов военнослужащим.

– Поддержку земляков будем продолжать. Это долг каждого из нас. Вместе мы – сила!, – подчеркнул глава города.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Тольятти

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