Свыше 15000 самарских школьников приняли участие в общегородском Уроке мужества

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В преддверии 23 февраля – Дня защитника Отечества по всей Самаре прошли общегородские Уроки мужества. Этот спецпроект придумали и реализовали члены Совета ветеранов СВО, который был сформирован в ноябре 2024 года по инициативе главы Самары Ивана Носкова.

Свыше 15 тысяч школьников приняли участие в мероприятии. Оно состоялось во всех районах Самары. Для этого были выбраны девять опорных школ в каждой части города, куда пригласили учащихся остальных учебных заведений. Главной площадкой проведения стал Дворец ветеранов. Здесь, помимо самого урока, школьников ждали три уникальные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, специальной военной операции и другим боевым действиям, произошедшим в конце 20 – начале 21 веков. Открытие урока мужества началось с выступления ветеранов СВО.

Председатель Совета ветеранов спецоперации Максим Бурлаков подчеркнул, что российские военные ежедневно проявляют мужество и героизм: «Эти уроки помогают молодежи понять, что героизм проявляется не только на поле боя, но и в повседневной жизни. Мужество — это не что-то далекое, оно здесь и сейчас. Самый главный бой в жизни — это бой за звание человека», — сказал Бурлаков.

Волонтерское движение «СамБат» представило школьникам выставку «Эхо войны», состоящую из артефактов, собранных в зоне спецоперации. Среди экспонатов — образцы вооружений, переданные военнослужащими, и даже обезвреженный дрон-камикадзе. Руководитель движения Виктор Романов отметил, что многие дети хорошо осведомлены о современном вооружении, так как их отцы участвуют в СВО.

«Практически вся экспозиция собрана с помощью самарских бойцов, воевавших за ленточкой. Некоторые осколки даже подписаны. После одной из поездок коллекцию пополнил дрон-камикадзе, который чуть не долетел до нас. Его обезоружили и отдали мне, теперь он в музее». - отметил Виктор Романов.

Ветеран боевых действий, член Совета ветеранов СВО Олег Ветошкин поделился с учениками школы №68 своим опытом службы. Он рассказал о важности получения знаний и изучения истории, которые пригодились ему во время спецоперации. «Это всегда нужно в жизни. Школьные уроки мне пригодились на СВО. Особенно математика при артиллерийской подготовке. А однажды к нам в качестве трофея попали гранатометы норвежского и британского производства. И только благодаря тому, что некоторые ребята знали английский язык мы сумели их освоить», - подчеркнул ветеран.

Заместитель директора школы Альфия Гатен поделилась, что такие встречи воспитывают у детей чувство гордости за свою страну и помогают развивать силу духа: «Ребята видят, что настоящие герои живут рядом, и учатся преодолевать трудности», — сказала она.

2025 годом объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В планах у Совета ветеранов СВО организовать еще несколько проектов патриотической направленности, ведь воспитание, передача опыта молодому поколению – одна из главных задач организации.

Фото: администрация Самары