Священнослужитель из Самары вошёл в книгу о 100 подвигах

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История героя из Самары, православного священника, иерея Дионисия Лёвина, вошла в книгу о 100 выдающихся поступках современных россиян. Многотомное издание «100 подвигов обычных людей» выпускает всероссийский медиапроект «Подвиги».

С 2020 года священнослужитель Дионисий Лёвин ведёт подкаст «После отбоя», в котором беседует с подростками. Его идея состоит в том, чтобы ребята могли свободно рассказать о том, что их волнует и о чём они зачастую не готовы признаться собственным родителям. Героев подкаста не хотят научить, но дают возможность высказаться, а родителям – услышать своих детей.

Дионисий Лёвин говорит с ребятами о том, как они живут, взрослеют, о чём думают и что чувствуют. Подростки обсуждают самые разные темы. Они говорят о мечтах и влюблённости, дружбе и учёбе, планах на будущее и отношениях с родителями. В общем, обо всём, что по-настоящему волнует современных подростков.

Кстати, отец Дионисий активно работает в образовании уже 10 лет. Он преподает в воскресной школе, в Самарской духовной семинарии, руководит сетью детских епархиальных образовательных центров при православных храмах Самарской Митрополии. Идея с подкастом пришла батюшке в период пандемии и самоизоляции.

Эту историю было решено включить в очередной том книги «100 подвигов обычных людей». Журналисты проекта «Подвиги» связались с отцом Дионисием и взяли у него интервью. На основе этого интервью и написана небольшая глава в книге о сотне героических поступков современных россиян. В книге есть истории профессионалов своего дела: врачей, спасателей и полицейских, которые ежедневно рискуют собственными жизнями по долгу службы. Также, наряду с профессионалами, сюда включены истории героев, которые совершили выдающийся поступок по воле случая. Книга рассказывает и о волонтёрских проектах, чья деятельность облегчает жизни тысяч людей. Издание, по традиции, интерактивное – с каждой страницы книги через QR-код можно перейти на сайт проекта kartageroev.ru и прочесть более полную и объёмную историю героя, с дополнительными материалами, фото или видеоинтервью.

В создании книги участвовали профессиональные фотографы-волонтёры со всей России, которые бесплатно сделали качественные портреты героев.

Книга была напечатана благодаря народному сбору – на средства, собранные на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В ближайшее время она будет направлена тем неравнодушным людям, которые поддержали её издание и приобрели по предзаказу, а также всем героям книги, чьи истории ежедневно вдохновляют своим примером и мотивируют совершать самые обыкновенные правильные поступки, приходить на помощь, видеть героя в близких и себе.

Справка о проекте «Подвиги обычных людей»:

Проект «Подвиги» появился в 2013 году. Идеолог и руководитель проекта – предприниматель, сооснователь агентства интернет-рекламы Nectarin Денис Шапкарин.

Проект «Подвиги» находит и публикует героические истории со всей страны и мира.

Авторы проекта издали 6 книг: три тома «100 подвигов обычных людей» и три тома «Волшебных сказок о детях-героях». Создатели проекта регулярно получают живой отклик аудитории. Люди делятся уникальными историями подвигов, чтобы другие не оказались на их месте и заранее знали, как следует поступить в экстренной ситуации.

В 2023 году проект «Подвиги» стал грантополучателем Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов и Росмолодёжи.