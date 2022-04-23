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Священник: обязательно ли православным посещать кладбища на Пасху

23 апреля 2022 16:36
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Как считает ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев, все-таки в настоящее время делать этого не стоит.

Пасха для части жителей Самарской области - это не только большой праздник, но и день, когда выезжают на кладбища поминать близких. Эта традиция соблюдается в течение долгих лет. Но, как отмечают священники, Светлое Воскресение все-таки несовместимо со скорбью об усопших. Именно поэтому не рекомендуется ходить на кладбище в Пасху, пишет sova.info.

По словам историков, так сложилось в начале 30-х годов прошлого века, когда людей начали воспитывать в духе атеизма, а за посещение церкви даже преследовали. Единственным местом, где можно было спокойно встретиться с единоверцами, оставалось кладбище. Причем часто граждане приходили на могилы не ради того, чтобы их убрать, а только для того, чтобы христосоваться со своими усопшими родственниками. Они поясняли, что посещение совершают не в ущерб богослужению. В настоящее время часть людей, следуя этой традиции, продолжает поступать так же.

Но, как считает ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев, все-таки а настоящее время делать этого не стоит:

- У нас есть специальные дни поминовения усопших. Поэтому лучше прийти на могилы родных и близких, когда они наступят. Традиционно поминают усопших уже на Радоницу, которая выпадет на первый вторник после пасхальной недели. В этом году это 3 мая. Традиция посещать могилы на Пасху все-таки прижилась в советское время, когда храмов практически не было и люди так выражали свои религиозные чувства. В церковь пойти было нельзя, а в некоторых городах их вообще не было. На весь миллионный Куйбышев было только два действующих храма. А кладбище для людей - сакральное пространство. Человек там мог спокойно помолиться, и его никто не преследовал. Но в настоящее время в этом нет никакой необходимости.

Протоиерей Максим Кокарев напомнил, что в пасхальную неделю в храмах не звучат молитвы об усопших, не служат панихиды. А если кто-то умирает в эти дни, служат особое отпевание, где звучат Пасхальные песнопения. Вот почему православные на Пасху и не ходят на кладбища.

В дни религиозных праздников, таких, как Пасха, Красная горка, Радоница, Троицкая родительская суббота, а также в День Победы автобусы будут ездить по специальным маршрутам. Так, 24 апреля, 1, 3, 9 мая и 11 июня традиционно будет работать транспорт, осуществляющий перевозки к городским кладбищам.

 

Фото:    pixabay

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