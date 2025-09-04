Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»

189

В Самарской области с 5 по 7 ноября состоится Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Помогать в его организации будут 1000 волонтёров. Одним из них планирует стать Алексей Михеев, который именно на форуме планирует провести своей 500-ый волонтёрский час. Чтобы присоединиться к команде волонтёров необходимо подать заявку на портале Добро.рф до 15 сентября.

Алексей родом из Безенчукского района, именно там он начал свой волонтёрский путь с небольших районных акций, бытовой помощи пожилым людям. Но то человеческое тепло и благодарность, которые он получал в ответ, зажгли в нём желание заниматься волонтёрством.

«Помочь бабушкам, покрасить заборы, убраться на улице – казалось бы, такие мелочи. Это не огромные событийные мероприятия, а простая бытовая помощь. Но радость людей, улыбки, благодарность – это бесценно», - рассказывает Алексей.

Также он принимал участие в качестве волонтёра на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – 2022» в Самаре, а уже в 2023 году он стал волонтёром выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ. По итогам его успешной деятельности именно его отобрали для встречи и презентации выставки для Президента России Владимира Путина.

«Встречали Владимира Владимировича я и ещё одна девушка-волонтёр. Президент подошёл, очень тепло поздоровался, пожал руку. Мероприятие прошло одновременно и очень быстро, и будто бы тянулось вечность. Эмоции накрыли уже после того, как мы попрощались. Осознание того, какая важная роль мне выпала, – не передать словами», – отмечает волонтёр.

На счету Алексея уже 496 верифицированных волонтёрских часов на Добро.рф. А свой юбилейный 500-ый час он планирует провести на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава».

Напомним, что волонтёрами форума могут стать граждане России старше 18 лет ( с 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора»), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачёта практики в образовательных организациях.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтёрской программы продлится

до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото - Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества Самарской области