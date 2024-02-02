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«Свое родное»: в областром центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерских продуктов
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«Свое родное»: в областром центре «Мой бизнес» пройдет ярмарка фермерских продуктов

2 февраля 2024 16:34
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Выставки-продажи продукции региональных производителей – один из наиболее популярных инструментов поддержки.

16 февраля 2024 года, с 12.00 до 15.00 на площадке регионального центра «Мой бизнес» вновь пройдет ярмарка «Свое родное». Это событие уже стало традиционным и вызывает большой интерес у горожан.

Участие в выставке-продаже примут производители, зарегистрированные в статусе самозанятого, выпускающие натуральные продукты: сыры, колбасы и мясные деликатесы, хлеб и выпечку, десерты и шоколадные изделия, чай, специи и др. В настоящее время идет прием заявок на портале mybiz63.ru.

Выставки-продажи продукции региональных производителей – один из наиболее популярных инструментов поддержки. Событие пройдет, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Сегодня в Самарской области число официально зарегистрированных самозанятых уже превышает 210 тысяч человек. Перечень инструментов поддержки для этой категории начинающих предпринимателей разрабатывает областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. Сегодня для самозанятых доступны образовательные программы и тренинги, практические курсы с отработкой полученных знаний, услуги по продвижению продукции и многое другое. Ознакомиться с полным перечнем инструментов можно на mybiz63.ru или прийти на очную консультацию в один из центров «Мой бизнес» региона.

Ярмарки «Свое родное» проходят с 2022 года. За это время состоялись 6 выставок-продаж, в которых приняли участие более 50 самозанятых производителей натуральных продуктов. Здесь можно продегустировать и приобрести натуральные и полезные продукты из разных уголков Самарской области.

«У нас своя семейная ферма. Я представляю на ярмарке нашу молочную продукцию, домашний хлеб, сыры, которые вызревают в нашем подвальчике, – поделилась участница ярмарки Оксана Леонтьева из Красноярского района. – В выставке от «Мой бизнес» участвую не в первый раз. Очень довольна, потому что здесь люди становятся с нашей продукцией и становятся нашими постоянными клиентами. Потом советуют нас своим знакомым и так срабатывает «сарафанное радио», – добавила она.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций

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