Свадебный кортеж перекрыл дорогу в Самаре

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о перекрытии дороги свадебным кортежем в Самаре. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. Действия граждан пресечены, в настоящий момент движение восстановлено. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает ГУ МВД СО.

«На Ново-Садовой свадьба перекрыла движение», — рассказывают очевидцы, сообщает 63.ru. На кадрах видно, что несколько машин стоит на проезжей части, перекрывая движение для других автомобилей. И несколько мужчин танцуют на дороге. Однако праздничный настрой не разделяют другие автомобилисты. Они активно сигналят танцующим.

Фото: freepik.com