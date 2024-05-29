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Судебные приставы Самары продолжают работу с родителями, уклоняющимися от уплаты алиментов детям

29 мая 2024 16:56
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В очередной рейд по должникам отправились судебные приставы Ленинского района Самары.

Судебные приставы Самары продолжают работу с родителями, уклоняющимися от уплаты алиментов детям. В очередной рейд в рамках акции «Судебные приставы – детям» отправились судебные приставы Ленинского района Самары.

Первым сотрудники Службы навестили мужчину, чья задолженность по алиментам превышает полмиллиона рублей. Должник стоит на учете в Центре занятости населения. В разговоре с судебным приставом мужчина пояснил, что не может найти подходящую работу, но имеет периодические подработки. Полученные деньги сразу перечисляет своему ребенку. Судебный пристав вручила должнику требование о явке на прием, напомнив о необходимости предоставления квитанций об уплате алиментов. Сотрудник Службы также предупредила гражданина об административной ответственности в случае неисполнения требования судебного пристава.

Следующего должника тоже удалось застать дома. Ему вручили повторное направление для постановки на учет в Центр занятости населения и требование о явке на прием. Мужчина поясняет, что не забывает о своем отцовском долге и старается производить частичные выплаты ребенку.

«Не каждый должник подходит осознанно к исполнению своего родительского долга. С некоторыми предстоит большая и кропотливая работа. Но есть и те, кто сам приходит на прием, приходит с мыслью, что здесь ему посоветуют, помогут, войдут в положение. Благодаря такому подходу должники постепенно выходят из сложной ситуации и приступают в регулярным перечислениям алиментов», – прокомментировала судебный пристав ОСП Ленинского района Елена Чекмарева, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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