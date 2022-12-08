Судебные приставы Самарской области проведут «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции

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9 декабря 2022 года с 12:00 до 13:00 часов сотрудники отдела собственной безопасности ГУФССП России по Самарской области проведут «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции.

Задать вопросы, относящиеся к выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, в том числе со стороны сотрудников органа принудительного исполнения, граждане смогут по телефону: 8(846) 266-56-36.

Информация, поступившая во время работы «горячей» линии, будет зарегистрирована и проверена. В случае необходимости, руководство Главного управления примет соответствующие меры реагирования.