Судебные приставы региона вновь информируют граждан о том, как проверить себя на отсутствие долгов

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Судебные приставы Самарской области вновь проводят широкое информирование граждан о том, как проверить себя на отсутствие долгов с помощью электронных сервисов ФССП. Мероприятия запланированы в рамках акции «Узнай о своих долгах».

Один из дистанционных способов заблаговременно узнать о своих долгах – «Банк данных исполнительных производств». За первую неделю проведения акции судебные приставы Самарской области проинформировали о работе сервиса почти 400 человек. Работа по оказанию правовой помощи и проверке граждан на наличие задолженности была организована в местах массового пребывания граждан.

В рамках мероприятия сотрудниками Службы проверено свыше 390 человек, из которых должниками оказались 46 граждан. Буквально в этот же день часть должников оплатила задолженность. В результате на депозитный счет отделений поступило свыше 100 тысяч рублей. Судебными приставами частично было взыскано еще 50 тысяч рублей.

Региональная акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане повышали уровень правовой и финансовой грамотности, лучше понимали принципы работы цифровых сервисов Службы судебных приставов, а также использовали только официальные ресурсы для проверки задолженностей и ее оплаты, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области