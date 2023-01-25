Судебные приставы региона провели рейд и напомнили отцам-должникам об их обязанностях

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Судебные приставы ГУФССП СО провели рейд по должникам, в отношении которых возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментных платежей. Цель мероприятия – напомнить родителям об обязанности содержать своих детей.

Утро для судебных приставов Железнодорожного района Самары началось с выхода по адресам должников-алиментщиков. Одним из них является гражданин, накопивший перед своим ребенком долг в размере 100 тысяч рублей. Мужчина официально трудоустроен и старается регулярно перечислять алименты. Судебный пристав-исполнитель вручила отцу требование о погашении задолженности, а также вынесла в отношении него постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Отец пообещал, что будет поддерживать ребенка и продолжит оказывать ему финансовую помощь.

Следующего должника судебные приставы застали на работе. В отношении его транспортного средства сотрудник Службы ранее выносила постановление о запрете на регистрационные действия. После примененных мер мужчина приступил к оплате задолженности. Кроме этого, часть денежных средств удерживается с заработной платы должника и перечисляется ребенку.

«Ситуации у всех должников разные, но подход ко всем один: если долг перед ребенком не оплачен в срок, то следует применение мер принудительного взыскания», – комментирует судебный пристав-исполнитель Железнодорожного района г. Самары Екатерина Блесткина. Благодаря применяемым сотрудником Службы мер в 2022 году в пользу несовершеннолетних взыскано свыше 32 миллионов рублей задолженности по алиментам. Всего же судебными приставами Самарской области в минувшем году в пользу детей перечислено почти 885 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области