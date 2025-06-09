Судебные приставы помогли самарцу добиться замены некачественного товара на новый

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Благодаря действия судебных приставов Ленинского района г. Самары индивидуальный предприниматель заменил бетонные раковины, имеющие изъяны, на качественные изделия.

Между обществом с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на изготовление и поставку изделий из бетона. При очередной поставке товара заказчиком были выявлены существенные дефекты двух бетонных раковин. Руководство организации потребовало заменить изделия, однако предприниматель проигнорировал претензии. Не желая мириться с ситуацией, владельцы компании обратились в суд.

Исполнительный лист об обязании индивидуального предпринимателя заменить некачественные изделия поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и приняли в отношении должника ряд мер, включая вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, запрете на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля и ограничении его в праве выезда за границу.

Оказавшись перед выбором: заменить товар или столкнуться с более серьезными санкциями, должник заменил некачественный раковины на новый.