Судебные приставы Октябрьского района Самары приостановили деятельность ресторана на 60 суток

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Судебные приставы Октябрьского района Самары приостановили деятельность ресторана на пр. Ленина из-за слишком громкого звука технологического оборудования, который создавал неудобства жителям многоквартирного дома.

Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на сильный шум, исходящий от вентиляционного и промышленного оборудования заведения. Было установлено, что уровень шума от оборудования ресторана в ночное время превышает гигиеническую норму на 2,31 дБА. Это превышение может негативно сказываться на здоровье жителей.

Суд признал заведение виновным в административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток.

В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав выехал по адресу предприятия, составил акт об административном приостановлении деятельности и опечатал двери ресторана.

Организацию-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае неисполнения требований судебного акта.

Судебные приставы на протяжении всего срока административного приостановления будут контролировать надлежащее исполнение судебного акта.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области