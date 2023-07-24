Судебные приставы Красноярского района убедили стоящего на учете в наркодиспансере мужчину пройти обследование

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Житель Красноярского района Самарской области несколько лет не проходил флюорографическое обследование, неся опасность распространения инфекции и заражения членов его семьи и окружающих. Судебным приставам удалось переубедить 36-летнего жителя серьезно отнестись к своему здоровью и благополучию окружающих.

Для жителя региона, состоящего на учете в наркологическом диспансере, контроль за состоянием здоровья и периодическое обследование является не просто необходимостью, а обязанностью. Однако в добровольном порядке мужчина ее не исполнял и от прохождения флюорографического обследования отказывался. Пройти медицинский осмотр в обязательном порядке постановил суд.

В отделении судебных приставов Красноярского района Самарской области было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав уведомил мужчину об обязанности пройти флюорографическое обследование, в противном случае к нему будут применены меры принудительного характера. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, сотрудник Службы вынес в отношении должника постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После этого мужчина принял решение пройти обследование с целью не усугублять свое положение. Результаты флюорографии были предоставлены им в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области