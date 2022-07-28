Судебные приставы 63 региона приняли участие в молодежном форуме «iВолга»

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Сотрудники Управления ФССП России по Самарской области рассказали участникам молодежного форума «iВолга» о прошлом, настоящем и будущем Службы.

«iВолга» — информационно-образовательный форум, нацеленный на формирование у молодежи ценностей патриотизма, навыков инновационного мышления и развитие инновационных технологий в сфере молодежной политики. На нескольких площадках молодым людям проводят различные лекции, касающиеся истории родной страны, эксперты делятся с ними знаниями из различных сфер жизни: бизнеса, политики, культуры. Во взаимодействии с Ассоциацией юристов России приняли участие в молодежном форуме и судебные приставы региона.

В рамках открытой студии сотрудники Службы рассказали молодым людям об истории института судебных приставов, об их роли в современной государственной системе и о том, какие нововведения ожидать в сфере исполнения судебных решений в ближайшее время. Также слушатели приняли участие в игре «100 к 1» и попробовали угадать с какими вопросами со стороны граждан и оправданиями неуплаты долгов ежедневно сталкиваются сотрудники Службы, сколько в России на сегодня алиментщиков и посредством каких сервисом чаще всего граждане взаимодействуют с судебными приставами. Самым активным участникам были вручены благодарности.