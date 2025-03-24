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Суд удовлетворил ходатайство об УДО Михаила Ефремова

24 марта 2025 14:59
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Адвокат подсудимого заверил, что артист больше никогда не сядет за руль и не нуждается в возвращении водительского удостоверения.

Алексеевский районный суд в Белгородской области 24 марта одобрил прошение актера Михаила Ефремова о досрочном освобождении из исправительной колонии, пишут "Известия".

Артист присутствовал на заседании в режиме видеосвязи. Во время заседания судья указал на неоднократные дисциплинарные нарушения Ефремова в колонии, в частности, регулярные отлучки с места работы ради чаепитий и хранение мобильного телефона.

Актер, в свою очередь, заявил, что пребывание в колонии пошло ему на пользу и позволило освоить такие ремесла, как шитье и резьба по дереву. Помимо этого, он продолжил заниматься творческой деятельностью, сняв фильм для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний.

Ефремов повторно попросил прощения за совершенное преступление и пообещал бросить пить. Адвокат подсудимого заверил, что артист больше никогда не сядет за руль и не нуждается в возвращении водительского удостоверения.

Как рассказал «Известиям» защитник артиста Юрий Падалко, актер выйдет из колонии не раньше, чем через 15 дней после вердикта суда. До конца фактического срока Ефремову будет запрещено водить автомобиль и менять место жительства без предупреждения. Раз в месяц он обязан отмечаться по месту проживания.

 

Фото:  pxhere.com

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