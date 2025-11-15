СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения

242

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области призывает родителей повторить с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.



Родители, внимание! Напомните детям основные правила:



- НИКОГДА НЕ ПОДНИМАТЬ С ЗЕМЛИ НИКАКИЕ БЕСХОЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;

- НИКОГДА НЕ БРАТЬ В РУКИ ОСТАВЛЕННЫЕ (ЗАБЫТЫЕ) ВЕЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЛАВОЧКАХ, В ТРАНСПОРТЕ, НА УЛИЦЕ, В МАГАЗИНАХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ



Это касается всего -

- деньги (купюры, монеты);

- пакеты, свертки, коробки;

- электронные устройства (телефоны, power-bank, флешки);-· игрушки, банки, бутылки с жидкостью;

- конфеты, спичечные коробки и т.п.



Даже самая обычная на первый взгляд вещь может оказаться опасной приманкой.



Подобные предметы могут быть специально помещены с противоправной целью и с целью причинения вреда жизни и здоровью граждан в местах массового пребывания людей, вблизи образовательных учреждений и игровых площадок.



Ознакомьте ребенка с алгоритмом действий в случае возникновения ситуации, связанной с обнаружением бесхозных предметов.



Подчеркните, что о любых подозрительных сумках, коробках и иных предметах необходимо незамедлительно оповестить педагогов илисотрудников охраны школы, административного учреждения, водителя транспорта.



Объясните ребенку, что при обнаружении подозрительного предмета он должен незамедлительно отойти от него и позвонить по телефонам экстренных служб: 101, 102 или 112.



Региональное следственное управление СК России обращается к каждому родителю: будьте бдительны и ответственно подойдите к сохранению жизни и здоровья своего ребенка! Обучение правилам безопасности позволит ребенку чувствовать себя уверенно и уметь находить верные решения в сложных ситуациях.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО