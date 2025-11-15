Я нашел ошибку
Главные новости:
В том числе в целях противодействия абортам.
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 16 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения
Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы.
16 ноября в регионе местами небольшой дождь и мокрый снег, до +4°С
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения

15 ноября 2025 16:06
242
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области призывает родителей повторить с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
 
Родители, внимание! Напомните детям основные правила:
 
- НИКОГДА НЕ ПОДНИМАТЬ С ЗЕМЛИ НИКАКИЕ БЕСХОЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;
- НИКОГДА НЕ БРАТЬ В РУКИ ОСТАВЛЕННЫЕ (ЗАБЫТЫЕ) ВЕЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЛАВОЧКАХ, В ТРАНСПОРТЕ, НА УЛИЦЕ, В МАГАЗИНАХ И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
 
Это касается всего -
- деньги (купюры, монеты);
- пакеты, свертки, коробки;
- электронные устройства (телефоны, power-bank, флешки);-· игрушки, банки, бутылки с жидкостью;
- конфеты, спичечные коробки и т.п.
 
Даже самая обычная на первый взгляд вещь может оказаться опасной приманкой.
 
Подобные предметы могут быть специально помещены с противоправной целью  и с целью причинения вреда жизни и здоровью граждан в местах массового пребывания людей, вблизи образовательных учреждений и игровых площадок.
 
Ознакомьте ребенка с алгоритмом действий в случае возникновения ситуации, связанной с обнаружением бесхозных предметов.
 
Подчеркните, что о любых подозрительных сумках, коробках и иных предметах необходимо незамедлительно оповестить педагогов илисотрудников охраны школы, административного учреждения, водителя транспорта.
 
Объясните ребенку, что при обнаружении подозрительного предмета он должен незамедлительно отойти от него и позвонить по телефонам экстренных служб: 101, 102 или 112.
 
Региональное следственное управление СК России обращается к каждому родителю: будьте бдительны и ответственно подойдите к сохранению жизни и здоровья своего ребенка! Обучение правилам безопасности позволит ребенку чувствовать себя уверенно и уметь находить верные решения в сложных ситуациях.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

