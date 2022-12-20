Студенты Самарской духовной семинарии посетили музей УФСИН СО

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Экскурсия в музей регионального УФСИН была приурочена ко дню памяти Святителя Николая Чудотворца.



В соответствии с соглашением между УФСИН России по Самарской области и Самарской духовной семинарией Самарской епархии Русской православной церкви ежегодно для студентов старших курсов организуется практика по тюремному служению.



Студентов сопровождал руководитель епархиального отела по тюремному служению Самарской епархии иерей Андрей Иванов.



Провел мероприятие начальник музея Новомир Литвинов. Он подробно рассказал ребятам об истории развития УИС и ответил на интересующие вопросы.

Фото: пресс-служба УФСИН СО