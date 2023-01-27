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Студенты самарских колледжей отметят День студента, приняв участие в «Холодных играх»

27 января 2023 15:36
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«Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта.

В субботу, 28 января, в 12:00 в горнолыжном комплексе «СОК» (ул. Батайская, 18Б) учащиеся колледжей Самары отметят День студента. Их ждут командные игры и катание на ватрушках. Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Администрации города.

«Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта. В них примут участие 10 команд, и по итогам всех конкурсов лучшие из них получат дипломы и призы. После мероприятия у юных спортсменов будет возможность прокатиться на лыжах или сноуборде.

Отметим, соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят уже в третий раз. Именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и он стал официальным университетским днем.

В 2022 году в тройку победителей вошли команды из Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа сервиса производственного оборудования им Е.В. Золотухина и Колледжа «МИР».

 

Фото:   ru.freepik.com

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