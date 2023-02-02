Студентка СГСПУ принимает участие в слете «Внуки Победы. Сталинград»

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В юбилейный год в городе-герое Волгограде собрались потомки победителей Сталинградской битвы и добровольцы, сохраняющие историю о подвиге героев. От Самарской области на слет отправилась студентка Самарского государственного социально-педагогического университета, Волонтер Победы Анастасия Тулузакова.



История ее прадедушки Александра Ивановича Улитина, который в 1942 году был призван по мобилизации в 3-ий гвардейский артиллерийский полк разведчиком-наблюдателем, опубликованная на личной странице в социальной сети ВКонтакте, позволила Анастасии стать одной из ста победителей Международного конкурса и принять участие в слете.



В рамках насыщенной образовательной и культурно-досуговой программы, полной смыслов и памятных мероприятий, участники слета посетят музеи, мемориалы, встретятся с ветеранами, историками и экспертами.



Знаковым событием слета станет соорганизация ключевых мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Волонтеры Победы сопроводят Парад войсковых частей Волгоградского территориального гарнизона, проведут встречу с Губернатором Волгоградской области и участниками Великой Отечественной войны, присоединятся к акции «Случайный вальс», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО