Студентам СГЭУ "вручили" гарантию трудоустройства в органы внутренних дел

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Ребята обучаются по специальной программе «Обеспечение законности и правопорядка».

Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, с целью формирования внешнего кадрового резерва организовано тесное взаимодействие с ведущими вузами Самары, прохождение студентами ознакомительной практики в службах и подразделениях органов внутренних дел, проведение дней открытых дверей и профориентационных мероприятий.

С целью формирования внешнего кадрового резерва на базе СГЭУ после специального отбора из числа желающих были выбраны 50 юношей и девушек. В рамках совместной образовательной программы ВУЗа и Главного управления МВД России по Самарской области «Обеспечение законности и правопорядка» студенты обучаются в течение четырех лет.

Помимо основного образовательного трека студентам предстоит пройти еще 26 специальных дисциплин от экспертов ГУ МВД, спортивную подготовку по боксу и армейскому рукопашному бою, а также освоить 20 дополнительных компетенций, сформированных по запросу областного главка МВД.

Сегодня в очередной раз в стенах СГЭУ в торжественной обстановке студенты получили сертификаты о включении их в состав внешнего кадрового резерва областной полиции.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника областного главка - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов, а также заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Получая сертификат из рук генерал-майора юстиции Алексей Зеленова и заместителя министра образования и науки Самарской области Ольги Лысиковой юноши и девушки получили не просто документ, но и гарантию будущего трудоустройства.

«Я в прошлом году посетил два вуза: Нижегородскую Академию МВД и Саранский государственный институт права. Я посмотрел, что за программы реализуются там и хочу отметить, что программа, сформированная здесь, в СГЭУ, ничуть не уступает, а во многом и превосходит программы тех образовательных учреждений, которые я назвал», – подчеркнул в своем приветственном слове заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области, генерал-майор юстиции Алексей Владимирович Зеленов.

К студентам также обратилась заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова: «Сейчас вы можете учиться и одновременно постигать все нюансы той работы, к которой вы потом приступите. То есть обучение в значительной степени практико-ориентировано. Вы уже вместе с работодателем проходите реальные кейсы, это будет почти работа, вместе с наставником вы узнаете все тонкости и нюансы».

«Такой формат образовательной программы, с одной стороны показывает высокую заинтересованность работодателей в прямой практико-ориентированной подготовке обучающихся, с другой стороны высокий спрос, который мы видим, в части поступления на эту образовательную программу, говорит о том, что со стороны абитуриентов и их родителей существует довольно большой нереализованный запрос на возможность получения высшего образования в непосредственной связи с будущим работодателем», — говорит врио ректора Самарского государственного экономического университета Елена Кандрашина, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО