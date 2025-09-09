Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика

185

В мае текущего года полицейские задержали ранее не судимого 18-летнего студента одного из самарских колледжей. У молодого человека и в организованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли более 45 граммов синтетического наркотика.

Полицейские изъяли все имеющиеся при нем свертки, также студент добровольно показал местонахождение организованных тайников-закладок.

Молодой человек пояснил следователю, что противоправной подработкой решил заняться, чтоб погасить долг за электросамокат. Подозреваемый ошибочно полагал, что выбранный им вид наркотического средства является менее опасным. В результате противозаконной деятельности финансовой выгоды он не получил. Родители, узнав о случившимся, погасили часть долговых обязательств.

Сейчас парень находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО