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«Студенческий десант»: студенты СГЭУ посетили ЦАФАП областного главка полиции

20 января 2023 14:18
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Экскурсия по Центру оказалась очень познавательной, студенты активно задавали вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы.

Представитель Общественного совета при региональном главке МВД России Елена Ефремова вместе со студентами СГЭУ познакомились с работой подразделения.

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области студенты Самарского государственного экономического университета посетили Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД областного главка полиции.

Начальник нормативно-методического отдела подполковник полиции Дмитрий Васиков отметил, что ЦАФАП играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения. Подразделение укомплектовано по последнему слову техники, что упрощает процедуру регистрации всех правонарушений, которые происходят на дорогах региона. Дмитрий Васиков рассказал гостям об особенностях службы сотрудников Центра, наглядно продемонстрировал, как информация о нарушениях ПДД в онлайн-режиме поступает с камер, установленных на улично-дорожной сети, как инспектор просматривает фотоматериалы, оценивает нарушения и выносит постановления по делам об административных правонарушениях и многое другое.

Экскурсия по Центру оказалась очень познавательной, студенты активно задавали вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы. Сотрудники подразделения ознакомили молодых людей с информацией по трудоустройству и отметили, что всегда рады видеть их в рядах органов внутренних дел.

Представитель Общественного совета при областном главке полиции Елена Ефремова призвала ребят быть внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать ПДД, после чего вместе со студентами СГЭУ поблагодарила за организацию интересного мероприятие руководство и коллектив ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

 

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