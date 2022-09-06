Строительство сетей 5G в России начнется в 2024 году на частотах 4,4-4,9 ГГц

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Развертывание связи 5G в России ожидается на частотах 4,4-4,9 ГГц, сообщил Интерфаксу вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Восточном экономическом форуме.

Частоты уже определены – это 4,4-4,9 ГГц в качестве приоритетных. И мы ожидаем начала строительства сетей на нашем российском оборудовании уже начиная с 2024 года. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

5G будет работать на отечественном оборудовании. Его разработкой займется Ростех.

Ранее Минцифры предложило выделить операторам частоты в диапазоне 4 ГГц на развитие сетей пятого поколения.