Главные новости:
Это целый цикл встреч и занятий, призванных помочь читателям познакомиться с миром профессий.
«От увлеченности к профессии»: в Самарской областной детской библиотеке пройдет Неделя профориентации
Музыкальный проект военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»
В регионе пройдут концертные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи
Центральный образ – женщина с серпом в одной руке и снопом пшеницы в другой – олицетворяет стойкость, самоотверженность и несгибаемую силу духа сельских тружеников.
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
За сутки в Волжском районе общая площадь горения травы составила 89 000 квадратных метров
С 10 по 12 октября в Самарской области произошло 7 лесных пожаров
В выходные в Самарской области пьяными за рулем задержаны 57 водителей
В Самаре пройдет очный региональный этап конкурса «Моя профессия – ИТ»
Стало известно, кто возглавит Новокуйбышевск до момента назначения постоянного мэра.
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Строительство ФОКа в поселке Береза обсудили в Самаре

13 октября 2025 11:10
163
Строительство ФОКа в поселке Береза обсудили в Самаре

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего выезда в Красноглинский район посетил поселок Береза. 

«Береза – один из самых отдаленных и интересных поселков Самары. Это территория с большой историей, где живут по-настоящему неравнодушные люди. Они бережно, по-хозяйски относятся ко всему, что сделано в поселке в предыдущие годы, и готовы участвовать в дальнейшем преображении своей территории, дают дельные советы и предложения. Однозначно будем этот поселок развивать. Жители рассказали, что здесь пока нет спортивных объектов, поэтому рассмотрим возможность строительства ФОКа на пустующем участке»,
 – сказал глава города Самара Иван Носков. 

 Общая площадь территории, где предполагается возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, составляет более 1,2 тысяч квадратных метров, имеются инженерные коммуникации. По поручению Ивана Носкова глава Красноглинского района (https://t.me/krasnoglin_adm) Вячеслав Коновалов (https://t.me/glavakrgl) обсудит с жителями внесение изменений в проект межевания территории, после чего станет возможным ее комплексное благоустройство.

Во дворе домов №№ 7, 6 и 5 площадью почти 12 тысяч квадратных метров в квартале 3 глава города оценил результаты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

 Еще одна территория, которую осмотрел глава города, – сквер Никольский, расположенный около Православного прихода в честь Святителя Николая. Дважды она была благоустроена по областной программе «СОдействие» (ныне - «Народный бюджет Самарской области»).

В центре внимания
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
94
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
170
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
944
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
555
С учетом озвученных замечаний глава региона принял доклад по проекту бюджета.
10 октября 2025  19:15
Бюджет на три года и управленческие изменения: губернатор провел заседание кабмина
624
Весь список