Строительство ФОКа в поселке Береза обсудили в Самаре

Глава города Самара Иван Носков в рамках рабочего выезда в Красноглинский район посетил поселок Береза.

«Береза – один из самых отдаленных и интересных поселков Самары. Это территория с большой историей, где живут по-настоящему неравнодушные люди. Они бережно, по-хозяйски относятся ко всему, что сделано в поселке в предыдущие годы, и готовы участвовать в дальнейшем преображении своей территории, дают дельные советы и предложения. Однозначно будем этот поселок развивать. Жители рассказали, что здесь пока нет спортивных объектов, поэтому рассмотрим возможность строительства ФОКа на пустующем участке»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Общая площадь территории, где предполагается возвести физкультурно-оздоровительный комплекс, составляет более 1,2 тысяч квадратных метров, имеются инженерные коммуникации. По поручению Ивана Носкова глава Красноглинского района (https://t.me/krasnoglin_adm) Вячеслав Коновалов (https://t.me/glavakrgl) обсудит с жителями внесение изменений в проект межевания территории, после чего станет возможным ее комплексное благоустройство.

Во дворе домов №№ 7, 6 и 5 площадью почти 12 тысяч квадратных метров в квартале 3 глава города оценил результаты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды».

Еще одна территория, которую осмотрел глава города, – сквер Никольский, расположенный около Православного прихода в честь Святителя Николая. Дважды она была благоустроена по областной программе «СОдействие» (ныне - «Народный бюджет Самарской области»).