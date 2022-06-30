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Стоп-бумага: Росреестр теперь принимает только электронные документы

30 июня 2022 10:42
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Стоп-бумага: Росреестр теперь принимает только электронные документы

29 июня вступил в силу федеральный закон, согласно которому Росреестр и многофункциональные центры перешли на безбумажный документооборот. Все документы (кроме закладных), предоставленные заявителем для осуществления учётно-регистрационных действий, сотрудник МФЦ будет переводить в электронный вид, заверять их своей усиленной квалифицированной электронной подписью и направлять скан-образ в Росреестр по защищенным цифровым каналам связи. 

После проведения учётно-регистрационных действий результат вернется в МФЦ также в электронном виде. По результатам проведенной государственной регистрации и государственного кадастрового учета будет выдаваться выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Специальные регистрационные надписи на правоустанавливающих документах, в том числе в виде штампов, перестанут проставляться. 

Документы, представленные заявителями на бумаге, будут храниться в МФЦ 45 суток, а потом передаваться в кадастровую палату. 

Вопросы безбумажного документооборота обсуждались на совместных совещаниях Управления Росреестра по Самарской области, ГКУ СО «Уполномоченный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» и всех МФЦ Самары и Тольятти, организационная и техническая подготовка длилась почти полгода. Реализация федерального проекта Росреестра «Стоп-бумага» позволит снизить сроки предоставления услуг ведомства и повысить уровень удовлетворенности граждан. 

На совещаниях с МФЦ также обсуждались вопросы полноты и комплектности документов, принимаемых сотрудниками МФЦ, а также качества сканирования документов заявителей. 

Совещания прошли и накануне вступления федерального закона в силу: 27 и 28 июня они прошли в Тольятти.

«В связи с тем, что с бумажными документами теперь будет работать только МФЦ, 28 июня мы провели совещание с представителями МАУ «МФЦ» Тольятти и МФЦ Ставропольского района и поделились опытом организации работы с бумажными комплектами документов, чтобы наши заявители по-прежнему легко могли сдать комплект документов и своевременно получить результат», – выписку из Единого государственного реестра недвижимости, - рассказала начальник отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей Эндже Нуруллина. 

Теги: Акценты

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