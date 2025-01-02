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"Столото" объяснило, сколько получит победитель "Новогоднего миллиарда"

2 января 2025 19:45
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Выигравший миллиард в лотерею "Русское лото" получит более 781 миллиона рублей.

Победитель "Новогоднего миллиарда" после вычета налога получит более 781 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"Победитель "Новогоднего миллиарда — 2025" от "Русского лото", выигравший главный приз в размере одного миллиарда рублей, после вычета налога получит 781 598 156 рублей — при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход). Общая сумма выигрыша победителя 1604-го тиража "Русского лото" составила 1 000 000 200 рублей — один миллиард рублей во втором туре и еще 200 рублей в 28-м туре", — говорится в сообщении.

Уточняется, что налог по прогрессивной шкале доходов составит 22 процента, то есть 218 402 044 рубля, но все обязанности по его уплате "Столото" берет на себя. Таким образом, победитель получит на руки 781 598 156 рублей.

"По предварительным данным, билет, выигравший один миллиард рублей, был приобретен на сайте "Столото" с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области. Таким образом, в России появился четвертый лотерейный миллиардер", — отметили в компании.

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