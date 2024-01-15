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"Столото": нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогодней лотерее

15 января 2024 17:44
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Всех участников новогоднего тиража "Русского лото" призывают проверить свои билеты.

Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража "Русского лото", уже обратился за выигрышем, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".

"Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей", — рассказали в компании.

Там добавили, что за "миллионными" выигрышами также уже обратились четверть участников.

"Призываем всех участников новогоднего тиража "Русского лото" проверить свои билеты — возможно, именно вы стали новым лотерейным миллионером! Но напомним, что общий срок обращения победителей для получения выигрышей составляет около трех с половиной лет с даты проведения тиража", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.

Она напомнила, что после этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в российский бюджет.

Теги: Россия

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