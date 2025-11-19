стоимость новогодних украшений выросла в 2025 году на 13%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Стоимость новогодних украшений выросла в 2025 году на 13%

19 ноября 2025 09:59
160
стоимость новогодних украшений выросла в 2025 году на 13%

Стоимость минимального набора из елки и украшений увеличилась к новогодним праздникам 2025 года на 13% в годовом выражении, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитический центр "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

Так, средняя цена искусственной елки составляет в этом году 3,6 тыс. руб., что на 15% больше, чем в прошлом году. Гирлянды подорожали в среднем на 13% до 593 руб. Стоимость набора елочных игрушек выросла на 16% до 497 руб., елочной звезды – на 6% до 305 руб., мишуры – на 8% до 159 руб.

Новогодние товары появились во многих магазинах и на онлайн-площадках уже в конце сентября, что способствовало более раннему началу продаж.

По данным маркетплейса "Мегамаркет", елочные игрушки, гирлянды и световые занавеси составляют 55% спроса.

"В 2025 году россияне начали готовиться к Новому году на две недели раньше, чем годом ранее: сезон покупок праздничных товаров стартовал 29 сентября. В этот период потребители активно приобретали товары базового декора – наклейки на окна, декоративные ветки, искусственный снег и бусы на елку", – отмечает "Чек индекс".

К октябрю спрос сместился к освещению: доля гирлянд и световых занавесей увеличилась до 35%. В ноябре вырос спрос на пиротехнику (20%).

Наибольший объем продаж праздничной атрибутики отмечен в Москве (35% всех российских покупок) и Санкт-Петербурге (12%). Продажи идут хорошо в Краснодарском крае, Свердловской и Нижегородской областях, Татарстане.

По мнению семейного психолога Марии Тодоровой, стремление россиян украсить дом к Новому году является важным этапом подготовки к празднику.

"Когда в мире много неопределенности, такие привычные действия создают ощущение стабильности и порядка. Новогодние традиции — это не просто привычка, а важный инструмент, который помогает сохранять душевное равновесие и близость с дорогими людьми", – подчеркнула психолог.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что к новогодним праздникам следует ожидать роста цен на красную рыбу и икру. По словам эксперта, стоимость этих деликатесов не поднимется столь существенно, как это произошло в 2024 году, но цены вырастут в среднем на 5-7%, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
Весь список