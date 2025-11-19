стоимость новогодних украшений выросла в 2025 году на 13%

160

Стоимость минимального набора из елки и украшений увеличилась к новогодним праздникам 2025 года на 13% в годовом выражении, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитический центр "Чек индекс" компании "Платформа ОФД".

Так, средняя цена искусственной елки составляет в этом году 3,6 тыс. руб., что на 15% больше, чем в прошлом году. Гирлянды подорожали в среднем на 13% до 593 руб. Стоимость набора елочных игрушек выросла на 16% до 497 руб., елочной звезды – на 6% до 305 руб., мишуры – на 8% до 159 руб.

Новогодние товары появились во многих магазинах и на онлайн-площадках уже в конце сентября, что способствовало более раннему началу продаж.

По данным маркетплейса "Мегамаркет", елочные игрушки, гирлянды и световые занавеси составляют 55% спроса.

"В 2025 году россияне начали готовиться к Новому году на две недели раньше, чем годом ранее: сезон покупок праздничных товаров стартовал 29 сентября. В этот период потребители активно приобретали товары базового декора – наклейки на окна, декоративные ветки, искусственный снег и бусы на елку", – отмечает "Чек индекс".

К октябрю спрос сместился к освещению: доля гирлянд и световых занавесей увеличилась до 35%. В ноябре вырос спрос на пиротехнику (20%).

Наибольший объем продаж праздничной атрибутики отмечен в Москве (35% всех российских покупок) и Санкт-Петербурге (12%). Продажи идут хорошо в Краснодарском крае, Свердловской и Нижегородской областях, Татарстане.

По мнению семейного психолога Марии Тодоровой, стремление россиян украсить дом к Новому году является важным этапом подготовки к празднику.

"Когда в мире много неопределенности, такие привычные действия создают ощущение стабильности и порядка. Новогодние традиции — это не просто привычка, а важный инструмент, который помогает сохранять душевное равновесие и близость с дорогими людьми", – подчеркнула психолог.

Доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко рассказала, что к новогодним праздникам следует ожидать роста цен на красную рыбу и икру. По словам эксперта, стоимость этих деликатесов не поднимется столь существенно, как это произошло в 2024 году, но цены вырастут в среднем на 5-7%, пишет Смотрим.