Стационар ветеринарного центра «ФлагманВет» принял собаку с пулевым ранением

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В стационар «ФлагманВет» поступил пес Сеня, ставший жертвой стрелка в Прибрежном.

21 января в пос. Прибрежный были расстреляны живущие на улице собаки. Раненых животных передали в стационар «ФлагманВет». Жители поселка обратились в полицию и готовы идти во все инстанции, чтобы призвать виновных к ответу.

Днем 21 января неизвестный выстрелил с балкона жилого дома на ул. Звездной. Пуля попала в собаку по кличке Сеня. Через некоторое время в тот же день на поселковом рынке был подстрелен пес Федя. Еще несколько собак в этот день пропали. Их кураторы пока не нашли и не исключают, что они тоже могли стать жертвами стрелка.

Сеня – крупный, двухлетний добродушный пес. У него был брат Веня, но его застрелили 29 декабря 2022 года. Мертвое животное кураторы нашли во дворах жилых домов, рядом с детским садом «Солнышко». Кураторы отправили труп животного на экспертизу. Установлено, что пуля попала собаке в шею и пробила позвонки шейного отдела, что привело к остановке дыхания и сердцебиения.

Сене повезло больше. Когда кураторы доставили его в ветеринарную клинику, пульс у животного почти не определялся. Сеня потерял очень много крови. Пуля попала ему в холку и чудом не достала до позвоночника. Ветеринары прооперировали собаку, сделали назначения и вернули куратором. По их просьбе, сотрудники «ФлагманВет» приехали за Сеней и перевезли его в стационар, чтобы пес мог получать необходимые лечение и уход.

В тот же день пострадал пес Федя. Ему пуля попала в лапу. К счастью, жизненно важные органы не задеты, но рана доставляет собаке боль. Федя очень напуган и теперь убегает от людей, пока так и не позволив помочь себе.

Пули, извлеченные из Вени и Сени, будут приложены к заявлению, поданному жителями Прибрежного в полицию. Люди намерены добиваться установления преступников и возбуждения реальных уголовных дел. Для этого они готовы обращаться во все инстанции, чтобы поселок Прибрежный перестал быть местом, где отстрел собак периодически повторяется из года в год, а преступники остаются безнаказанными. За несколько лет был лишь один прецедент, когда дело об убийстве собаки дошло до суда, но виновный отделался лишь штрафом.

Комментарии:

Светлана Дронова, житель пос. Прибрежный:

- Мы не намерены мириться с тем, что в поселке безнаказанно отстреливают собак. Сегодня стреляют по животным, а в кого попадет пуля завтра? Ведь стрельба идет прямо в поселке, во дворах, где есть детские площадки, а рядом детский сад и школа. Сейчас люди боятся выгуливать даже домашних собак, чтобы их не застрелили или не отравили. В Прибрежном много уличных собак, но все они курируются, стерилизованы, привиты. И мы будем добиваться возбуждения дел и привлечения виновных к ответственности!

Инна Тарасенко, директор ветеринарного центра «ФлагманВет»:

- В отношении тех, кто стреляет по животным, необходимо принимать строгие меры, преступники должны нести ответственность!

Такие стрелки зачастую орудуют исподтишка, причиняя вред животным, которые не могут дать ответ. Эти стрелки не заходят в стаю, они подло стреляют из окон, с балконов. Не говоря уже о том, что это происходит прямо в населенном пункте, среди бела дня, и могут попасть в кого угодно! Разве закон разрешает свободное использование огнестрельного оружия?

В том же Прибрежном стрельба по собакам повторяется регулярно. Прошлой осенью так пострадала собака Аркадия, которая теперь живет без челюсти в нашем стационаре. В конце прошлого года там же в Прибрежном застрелен насмерть пес, никому не причинивший вреда. И вот снова нас зовут на помощь из этого поселка: два новых пулевых ранения за один день.

Ветеринарный центр «ФлагманВет» всегда помогает попавшим в беду животным. Через наш госпиталь прошли десятки собак с пулевыми ранениями! Многие остались инвалидами. Сейчас мы приняли на реабилитацию Сеню, раненого в Прибрежном 21 января.

Фото: стационар «ФлагманВет»