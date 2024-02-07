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Стартует Всероссийская просветительская акция Знание.Наука.

7 февраля 2024 13:12
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стартует Всероссийская просветительская акция Знание.Наука.

Более 300 мероприятий во всех регионах страны организуют филиалы Российского общества «Знание» в преддверии Дня Российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля.

Всероссийская просветительская акция Знание.Наука позволит молодым ученым и их наставникам выступить перед новой аудиторией, рассказать свои достижения в области науки всем слушателям.
Исследователи раскроют участникам мероприятий, чем занимаются современные российские ученые в области нейробиологии, космонавтики, медицины, IT, экологии, истории и педагогики и др. В формате мастер-классов, батлы, квизов, лекций, арт-лабораторий слушатели ознакомятся с разработками российских ученых в области квантовых технологий и нейросетей, об исследованиях черных дыр, археологических экспедициях. Одним из блоков встреч станет презентация достижений науки в 21 веке.

Так, в канун Дня российской науки в Самарском государственном техническом университете прошел комплекс просветительских мероприятий, призванный ознакомить гостей вуза с передовыми достижениями отечественных учёных, новыми прорывными технологиями, а также о роли самарской науки в России. Лекторы Российского общества «Знание» рассказали гостям о научных разработках самарских инженеров в области машиностроения, химии, нефтегазового дела, фармацевтики и биотехнологии. Гости мероприятий приняли участие в тематическом квизе, ответы на вопросы которого ещё раз продемонстрировали научный и технологический потенциал Самарской области.

На базе школы №121 Самары 8 февраля пройдет форум «Когда твой наставник — ученый», где лекторы Российского общества «Знание» доктор философских наук, профессор кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Светлана Соловьева, кандидаты экономических наук, доценты кафедры управления человеческими ресурсами Самарского университета Александр Лисянский и Елена Солодова обсудят с участниками профессии будущего.

«Сегодня очень важно привлекать молодых людей к развитию науки, показывать им, какие существуют возможности, рассказывать о новых направлениях, в которых они могут развиваться. Именно на это направлены проекты Общества «Знание». Мы стараемся на примерах молодых ученых, демонстрировать научные достижения. Это хороший мотиватор для детей, которые в будущем могут выбрать науку своим профессиональным путем», — сказала директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.
Самарский государственный институт культуры совместно с

Выставочным комплексом «Экспо-Волга» проведут научно-популярное мероприятие «БИТВА НАУК» на площадке Поволжского книжного фестиваля. Площадка призвана популяризировать науки, формировать пространство для неофициальной научной коммуникации и выявить молодых лидеров Самарской науки.

День российской науки отмечается 8 февраля. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь научной и исследовательской деятельности. История праздника начинается еще со времен Петра I. По его велению в 1724 году именно 8 февраля был издан указ о развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и художеств. Она принципиально отличалась от зарубежных аналогов, объединяя гимназию и университет. В этом году Российская академия наук отмечает своё 300-летие.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Основные цели Десятилетия – привлечение молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важных задач для страны и общества и рост знания людей о достижениях российской науки.

Фото: Пресс-служба Российского общества «Знание».

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