Стартует весенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения

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В новом сезоне людям старшего возраста расскажут, как распознать самые актуальные схемы, которые используют мошенники, чтобы получить доступ к деньгам доверчивых людей.

Они также узнают, как правильно сориентироваться в разнообразии финансовых и банковских продуктов и выбрать наиболее подходящий, грамотно спланировать свой бюджет и многое другое. Такие уроки помогут старшему поколению чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами.



Всего запланировано 100 вебинаров, во время которых у участников будет возможность в прямом эфире задать вопросы лекторам Банка России.



Расписание, инструкции для подключения и методические материалы размещены на сайте проекта pensionfg.ru. К занятиям можно будет подключиться как группой, например, в центрах социального обслуживания населения, так и индивидуально — с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета.



Весенняя сессия продлится до 21 апреля.



Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения проводятся во всех регионах России с 2020 года. Предыдущая сессия осенью 2022 года собрала более 148 тысяч просмотров.



Также уже идет весенняя сессия онлайн-уроков для школьников — к ней можно присоединиться до 21 апреля.

Фото: ru.freepik.com